В Москве врачи отказались переносить больного в машину скорой

Столичные медики, приехавшие по вызову к пациенту с инфарктом, отказались своими силами перенести больного на носилках в автомобиль. Врачи предложили жене пациента найти посторонних людей для помощи. Кроме того, супруге запретили проследовать в карете скорой помощи в больницу, куда должны были госпитализировать мужчину.

Данную информацию проверяют следователи. В настоящее время выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.