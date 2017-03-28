СК назвал версии убийства главы отдела МВД

В Следственном комитете сообщили, что одна из приоритетных версий убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова - заказное убийство, связанное с его профессиональной деятельностью, передает "Газета.ru".

Кроме того, не исключается версия разбойного нападения с целью похищения имущества. В настоящее время правоохранители изучают видео, изъятое с камер наружного наблюдения в ходе осмотра места происшествия. Все обстоятельства преступления устанавливаются.