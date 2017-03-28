На северо-западе Москвы машина ДПС сбила девушку

В столице сотрудник ДПС на служебном автомобиле сбил девушку. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Свободы, передает агентство "Москва".
Девушка получила травму. Полицейский вызвал пострадавшей скорую помощь. По факту ДТП проводится проверка.
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