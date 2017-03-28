В московском метро пассажир перевозил оружие времен ВОВ

На станции московского метро "Шаболовская" задержали пассажира с оружием времен Великой Отечественной войны. По данным Life.ru, мужчину попросили подработать курьером, он даже не знал о содержимом груза.

"Задержанный перевозил части для автоматического оружия времен ВОВ: приклад, спусковую скобу, барабанный магазин. Начата проверка", – рассказал представитель подземки.