В московском метро пассажир перевозил оружие времен ВОВ

На станции московского метро "Шаболовская" задержали пассажира с оружием времен Великой Отечественной войны. По данным Life.ru, мужчину попросили подработать курьером, он даже не знал о содержимом груза.
"Задержанный перевозил части для автоматического оружия времен ВОВ: приклад, спусковую скобу, барабанный магазин. Начата проверка", – рассказал представитель подземки.
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