В Москве на почте нашли муляж гранаты

В одном из московских отделений "Почты России" была обнаружена посылка с муляжом гранаты. Идентифицировать находку помогли взрывотехники.

"Подозрительный предмет представляет собой муляж гранаты Ф-1. Посылка в соответствии с действующими правилами подлежит уничтожению", – сообщили в пресс-службе "Почты России". Информацию об отправителе передали в правоохранительные органы, передает "Газета.ru".

