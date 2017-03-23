Из пруда на юге Москвы выловили скелет человека

На юге столицы найден человеческий скелет. Останки были обнаружены в пруду на территории парка "Царицыно".
По предварительным данным, человек погиб более года назад. Точная дата и причина смерти будут установлены после проведения экспертизы, передает ФАН.
Следственный комитет проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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