Из пруда на юге Москвы выловили скелет человека

На юге столицы найден человеческий скелет. Останки были обнаружены в пруду на территории парка "Царицыно".

По предварительным данным, человек погиб более года назад. Точная дата и причина смерти будут установлены после проведения экспертизы, передает ФАН.

Следственный комитет проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.