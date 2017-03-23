Появилось видео пожара на складе боеприпасов под Харьковом
"Сегодня, 23 марта, в 02:45 (03:45 мск) на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклее Харьковской области, начался пожар. Причины происшествия уточняются. Развернут штаб тушения пожара", – цитирует газета "Комсомольская правда" представителя Минобороны.
Зона детонации снарядов может увеличиться, поэтому было эвакуировано население близлежащих сел Вербовка и Яковенково, уточнили в ведомстве. В Балаклею прибыла тяжелая противопожарная бронетехника, сообщает УНН.
Местные СМИ отмечают, что склад боеприпасов в Балаклее – самый большой на Украине. Не исключено, что речь идет о диверсии.
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