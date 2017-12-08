В детском саду в Москве умерла няня

Вечером 8 декабря в подсобном помещении детского сада на 2-й улице Машиностроения на востоке Москвы было обнаружено тело 24-летней няни дошкольного учреждения, передает "Московский Комсомолец". Обнаруживший девушку охранник вызвал врачей. Но медики не могли помочь – она скончалась от асфиксии. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.