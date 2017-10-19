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Происшествия

Полицейские стали свидетелями страшной драки кенгуру

Фото: GLOBAL LOOK press
Драка кенгуру попала на полицейскую камеру. Патрульному вертолету удалось запечатлеть, как двое сумчатых выясняют отношения.
прочитано 212 раз

Случай произошел ночью, поэтому съемка велась с помощью инфракрасной камеры. Животные лягали друг друга задними лапами и царапались передними. Инцидент происходил на пустынной территории неподалеку от города Виктория, сообщает UPI.

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Третий кенгуру, не обращая внимания на потасовку, мирно жевал траву неподалеку. Возможно, это была самка, из-за которой и разгорелась драка. Через какое-то время, потревоженная звуком вертолета она убежала. Самцы, тем временем, продолжали выяснять, кто же из них сильнее. Чем закончилась битва, к сожалению, не известно. 

Автор: Михаил Войцеховский19 октября 2017, 19:51

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