Полицейские стали свидетелями страшной драки кенгуру

Драка кенгуру попала на полицейскую камеру. Патрульному вертолету удалось запечатлеть, как двое сумчатых выясняют отношения.

Случай произошел ночью, поэтому съемка велась с помощью инфракрасной камеры. Животные лягали друг друга задними лапами и царапались передними. Инцидент происходил на пустынной территории неподалеку от города Виктория, сообщает UPI.

Третий кенгуру, не обращая внимания на потасовку, мирно жевал траву неподалеку. Возможно, это была самка, из-за которой и разгорелась драка. Через какое-то время, потревоженная звуком вертолета она убежала. Самцы, тем временем, продолжали выяснять, кто же из них сильнее. Чем закончилась битва, к сожалению, не известно.