Очевидцы сняли пожар на юго-востоке Москвы

В одноэтажном здании склада на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы произошел пожар, пишет газета "Известия". Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Сообщается, что огонь локализован.

Очевидцы разместили в социальных сетях видео. На записях заметен столб темного дыма, поднимающегося над городом.