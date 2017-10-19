Очевидцы сняли пожар на юго-востоке Москвы

В одноэтажном здании склада на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы произошел пожар, пишет газета "Известия". Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Сообщается, что огонь локализован.
Очевидцы разместили в социальных сетях видео. На записях заметен столб темного дыма, поднимающегося над городом.
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