В Москве 11-летний мальчик покалечил одноклассницу

Ученица школы №1568 на северо-востоке Москвы обратилась в больницу. У 11-летней девочки был диагностирован перелом скуловой кости черепа, передает телеканал "360".

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних связались с матерью пострадавшей. Женщина рассказала, что на перемене ее дочь сильно ударил одноклассник. По факту произошедшего ведется проверка.