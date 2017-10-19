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Приезжий из Таджикистана избил полицейского в Москве

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Сотрудники МВД, патрулировавшие территорию, остановили на 2‐й Рейсовой улице на западе Москвы гражданина Таджикистана для проверки документов. Мужчина не реагировал на замечания, а когда сотрудники правоохранительных органов попытались его задержать – набросился на них с кулаками, передает телеканал "360".

Нарушитель несколько раз ударил по лицу сержанта полиции, которому позже пришлось обратиться за медицинской помощью. За избиение сотрудника правоохранительных органов гражданину Таджикистана грозит штраф. По факту произошедшего ведется служебная проверка.

19 октября 2017, 11:51

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