Умерла известная российская актриса

Российская актриса, театровед и писательница-мемуарист Тамара Петкевич умерла 18 октября в возрасте 97 лет, передает "Росбалт". Она родилась в 1920 году в Петрограде. В 1943-м ее вместе с мужем арестовали и осудили на семь лет лагерей. В заключении она играла в спектаклях, поставленных режиссером Александром Гавронским. После освобождения служила в театрах Шадринска, Чебоксар, Кишинева.

В 1957 году актриса была реабилитирована, а в 1962-м поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на театроведческий факультет. В 1993 году Тамара Петкевич опубликовала книгу мемуарной прозы о жизни в сталинских лагерях "Жизнь – сапожок непарный".

