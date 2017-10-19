На закрытом пляже в Таиланде утонул турист из России

На пляже Карон вблизи острова Пхукет утонул 53-летний турист из России, передает сайт НТВ.Ru. Мужчина отправился купаться, несмотря на запретительные красные флаги. В бессознательном состоянии его достали из воды спасатели, которые безуспешно пытались помочь туристу.

Отметим, что в это время года не рекомендуется купаться в Андаманском море. Опасность даже для опытных пловцов представляют сильные волны и подводные течения. В связи с этим многие пляжи закрываются.

