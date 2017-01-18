Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел

Помощник заместителя председателя правительства Ольги Голодец опроверг информацию о драке в центре Москвы. Тем временем полиция задержала сотрудников частной фирмы, вступивших в потасовку с чиновниками.

"Никакого корпоратива у подчиненных Ольги Голодец не было. Да, конечно, люди иногда ходят в рестораны, но это был не корпоратив. И ничего такого там не устраивалось. Я был в предновогоднем походе в ресторан и никаких драк не видел", – цитирует Ивана Слепцова "Комсомольская правда".

Чиновник добавил, что Илья Баринов, якобы больше всех пострадавший в драке, вообще не работает в правительстве. "Видимо, его с кем-то путают. Илья Баринов – сотрудник администрации Калининградской области", – уточнил Слепцов. Однако в пресс-службе администрации Калининградской области опровергли эту информацию, пишет NationNews.

Полиция задержала троих мужчин, избивших чиновников в ресторане и скрывшихся на Rolls-Royce. Это совладелец и сотрудник "Рэмнефтегаза", а также инженер ООО "Полимерные конструкции", пишет Life.ru. Они дали признательные показания и подчеркнули, что разборки затеяли подчиненные вице-премьера.

Ранее сообщалось, что в столичном караоке-баре "Кадриль" на Пушечной улице произошла драка между работниками правительства и компанией мужчин, отдыхавших в заведении. В потасовке участвовали около 20 человек. На место прибыл наряд полиции, вызванный замглавы секретариата Ольги Голодец Арсением Юшиным. Примечательно, что о побоях стражам порядка заявили лишь чиновники.