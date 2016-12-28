Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы

Злоумышленники ограбили дом известного аргентинского футболиста Карлоса Тевеса в Буэнос-Айресе. Примечательно, что спортсмен не стал обращаться за помощью в полицию.

Грабители проникли в дом футболиста в столице Аргентины в то время, когда он был в Уругвае. Там проходила свадебная церемония – Карлос Тевес женился на Ванессе Мансильи, в которую был влюблен с юности.

Полицейские узнали о происшествии лишь спустя несколько дней – они увидели у дома футболиста толпу журналистов, которые и рассказали им об ограблении. Карлос Тевес обращаться за помощью в правоохранительные органы не стал, поэтому информации, что именно было украдено у спортсмена, нет.

По словам работников СМИ, неизвестные ограбили съемный особняк Карлоса Тевеса, в котором он жил со своей семьей. Он переселился туда на время ремонта в собственном доме, который находится по соседству.

Напомним, Тевес оформил отношения с Мансильей еще 23 октября, однако свадебные мероприятия продлились еще несколько дней. Супруги воспитывают трех детей.

Карлос Тевес – нападающий аргентинского клуба "Бока Хуниорс", сейчас он находится в процессе перехода в китайский "Шанхай Шэньхуа". Главный тренер новой команды футболиста Густаво Пойет заявил, что осталось уладить "небольшие детали". Если контракт с "Шанхай Шэньхуа" будет подписан, то Карлос Тевес станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире – ему предлагают гонорар в размере 40 миллионов евро за сезон.