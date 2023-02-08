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Ретроградная Венера близко: прогноз астролога сулит большие перемены

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В смутные дни как никогда выручает астрологический прогноз.

Период ретроградной Венеры считается одним из самых тревожных в плане влияния на человечество. В 2023 году он выпадает на даты с 23 июля по 4 сентября. Об этом в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" заявила астролог Искра Бозон. Она подготовила краткий астрологический прогноз.

Эксперт напомнила о грядущих больших переменах из-за ретроградной Венеры. По ее словам, в межличностном общении будет ускользать душевность и взаимоуважение, а в деловой сфере увеличит влияние расчетливость — вплоть до цинизма.

Астрологический прогноз предупреждает: в указанный период следует избегать косметологических процедур, сократить общение с коллегами, а по отношению к близким лучше проявить лояльность.

8 февраля 2023, 22:00
Фото: CHROMORANGE/ Peter Kirschner/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

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