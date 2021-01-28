Рыбам стоит обратить внимание на проблемы в семье, Скорпионам пора проявить характер, а Львам лучше не совершать спонтанные покупки. Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, советует внимательнее относиться к тем, кто рядом.

Овен

Овнам стоит сконцентрироваться на внутреннем балансе. Кажется, вы уже несколько месяцев пребываете в постоянном стрессе, потому что все идет не так, как хотелось бы. Не переживайте, осталось совсем чуть-чуть, и очень скоро жизнь встанет на те рельсы, которые вы ей подготовили. Первую половину дня Овнам лучше всего провести с пользой – спорт, йога или бассейн зададут правильный ритм дню.



Телец

Тельцам сегодня не будет хватать внутреннего баланса. Вероятно, утром вас ждут не самые приятные новости, однако стоит постараться, чтобы это не выбило вас из колеи на весь день. Сегодня для Тельцов отличный день в плане карьеры – возможно, вы уже давно работаете над проектом, и в этот четверг есть шанс показать его руководству. Вторая половина дня обещает быть более размеренной.



Близнецы

Близнецы в этот четверг твердо стоят на ногах – для вас сегодня нет ничего невозможного. Именно поэтому не стоит оставаться дома, даже если по плану выходной или отпуск. Лучше всего сегодня вам будет удаваться общение, поэтому смело соглашайтесь на спонтанные встречи. Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, рекомендует Близнецам налаживать социальные связи.

Рак

Раки сегодня могут обрести почву под ногами – вероятно, вас ждет радостная новость. Не стоит в этот четверг отправляться в командировки, а также избегайте работы с деньгами. Есть вероятность, что вас обманут. Вторая половина дня прекрасно подойдет для рутинных дел и разбора старых вещей. Также вечером Ракам стоит найти время для семьи и близких людей – именно они дадут вам тот самый эмоциональный ресурс.



Лев

В этот четверг Львам не стоит совершать необдуманные покупки. Также постарайтесь не давать денег в долг, особенно крупные суммы. Идеальным вариантом четверга для вас станет саморазвитие. После работы отлично провести время с близкими людьми – семьей или друзьями, они помогут восстановить ресурс.



Дева

Уставшие Девы с нетерпением ждут пятницы, чтобы после долгой недели усесться дома перед телевизором и просмотреть любимые сериалы. Однако четверг обещает быть суетным – встречи, планы, дела. Все это вас не отпустит, поэтому лучше всего сразу делать все хорошо, а то придется переделывать, а вы этого явно не любите. Вторая половина дня Дев прекрасно подойдет для встречи с друзьями. Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, рекомендует расслабиться.

Весы

Весам стоит сосредоточиться на собственном здоровье. Возможно, стоит взять выходной и весь день провести в кровати, иначе есть шанс, что организм не восстановится еще долго после стрессов последних дней. Постарайтесь избегать шумных компаний, лучше всего провести вечер в кругу близких друзей и единомышленников. Вторая половина дня Весов будет более продуктивна, чем первая.



Скорпион

Скорпионам сегодня стоит проявить характер. Вероятно, появятся личности, желающие сдвинуть вас с насиженного места. Однако не стоит позволять проходимцам решать вашу судьбу. Вторая половина для отлично подойдет для решения рабочих вопросов и встреч с партнерами – сегодня Скорпионы будут максимально продуктивны. Кажется, есть все шансы, что ваш проект обретет вторую жизнь.



Стрельцы

Стрельцам в этот четверг лучше всего будет удаваться руководить. Вы сегодня как никогда хватки и собраны, так что не упускайте возможность продемонстрировать навыки управления массами. Однако не стоит забывать, что у вас есть помощники и верные соратники, поэтому постарайтесь не задеть их резким словом. Вторая половину дня у Стрельцов будет более спокойной, однако это лишь затишье перед бурей. Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, рекомендует набраться сил.

Козерог

Козерогам сегодня не стоит зацикливаться на проблемах. Отпустите ситуацию и не возвращайтесь к ней какое-то время. Вероятно, сегодня многое может вывести вас из себя, поэтому лучшим решением станет максимальная абстрагированность от проблем. Козерогам лучше всего заняться саморазвитием и не отвлекаться на шум вокруг.



Водолей

Водолеям в этот четверг лучше всего избегать суеты. Постарайтесь выстроить свой график таким образом, чтобы не пришлось много контактировать с людьми. Также сегодня не стоит садиться за руль или заниматься готовкой – есть вероятность получить травму. Лучшим решением для четверга станет остаться дома и провести время с семьей.



Рыбы

Рыбам стоит сосредоточиться на проблемах в семье. Вероятно, уже давно между близкими зреет конфликт, поэтому есть вероятность "взрыва". Вам стоит держаться нейтралитета и не пытаться утихомирить воющих. В этот четверг Рыбам представится шанс выступить миротворцем. Первую половину дня лучше всего посвятить вопросам, связанным с работой. Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, рекомендует взять инициативу в свои руки.