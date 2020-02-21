Совет на выходные, 22-24 февраля 2020 года

"Ваши слова могут быть использованы против вас. Если же вы обсуждаете другого человека за глаза, то говорите лишь то, что вы в принципе готовы повторить непосредственно ему. Вообще злословить, говорить гадости, а также транслировать другим людям чужие секреты, будет очень плохой идеей. Знайте, что это с очень большой долей вероятности откроется, и ничего хорошего вам не принесет, – говорит синхролог Наталья Ковалева. – Кроме того, в эти выходные не стоит принимать всерьез какие бы то ни было слухи, сплетни и вообще непроверенную информацию. Велика вероятность, что она окажется либо неверной, либо неполной или вырванной из контекста".
Особое внимание стоит проявить к обычным бытовым вопросам, к вопросам здоровья, а также в общении с детьми или с теми, с кем вас связывают романтические отношения. Иначе, ждите конфуза. Например, ваш милый ребенок может дословно процитировать какую-то вашу фразу старшим родственникам, которая явно была не предназначена для их ушей.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
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