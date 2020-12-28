Скорпионы максимально сосредоточены на важном, Рыбы нуждаются в поддержке, а Раки готовы открыться близкому человеку. Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, советует отказаться от спешки и насладиться собой.

Овен

Овнам в этот вторник захочется доказать, что они лучшие. Сегодня вам может выпасть шанс проявить себя с выгодной стороны, поэтому не стоит отказываться от предложений поработать сверхурочно или взяться за новый проект, несмотря на конец года, это откроет хорошие перспективы. Утро лучше всего посвятить здоровью, возможно, Овнам стоит заботиться о себе чуточку лучше.



Телец

Тельцам скромность не свойственна, однако именно в этот вторник лучше всего оставаться в тени. Не лезьте в дела, в которых не уверены на сто процентов, это может выйти боком. Вторая половина дня прекрасно подойдет для рутины. Также Тельцов ждет успех, если они откажутся от споров в пользу компромисса, хотя это, скорее всего, будет сложно, особенно в вопросах, в которых вы хорошо разбираетесь.



Близнецы

Близнецами в этот вторник движет желание закончить все дела. Несмотря на усталость, у вас появится энергия, которая позволит успеть сделать все задуманное. Постарайтесь не останавливаться на мелочах, которые можно завершить после праздников, сейчас главное успеть сделать все возможное для закрытия долгов. Во второй половине вторника Близнецам стоит быть аккуратней на дорогах. Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, советует не слушать советы со стороны.



Рак

Раки в этот вторник готовы открыться близкому человеку. Лучше всего запастись терпением, так как есть вероятность, что вы столкнетесь с непониманием. Во второй половине дня постарайтесь больше времени удалить себе и общению с родными, чтобы избежать негатива в будущем. Также сегодня Ракам нужно быть внимательнее с деньгами – постарайтесь не тратиться на пустяки.

Лев

Львам сегодня лучше не упускать возможность показать себя с лучшей стороны. Будьте открыты для внезапных предложений, причем как в работе, так и в любви. Вероятно, именно в этот вторник жизнь преподнесет Львам подарок, который круто изменит судьбу – главное, не прошляпить. Вторая половина дня неплохо подойдет для решения бытовых предновогодних дел – кажется, вы все успеете.



Дева

Девы сегодня слегка в огне, впрочем, это не удивительно для конца года. Постарайтесь распределить обязанности и по возможности делегировать задачи. Несмотря на то, что вы знаете многое лучше остальных, сегодня нет смысла взваливать все на себя. Во второй половине вторника постарайтесь найти время на отдых и восстановление сил – хотя бы пару часов. Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, рекомендует Девам трезво оценивать свои силы.



Весы

Весам в этот вторник невероятно волнительно. Возможно, сегодня решается что-то очень важное для вас. Однако не стоит нагонять панику и накручивать себя, ведь, скорее всего, ситуация от вас уже никак не зависит. Вторая половина дня отлично подойдет для веселья и встреч с друзьями. Весам сегодня как никогда нужна поддержка близких.



Скорпион

Скорпионы сегодня весь день посвятят решению важной задачи. Этот вторник благоприятен для покупки закрытия сделок по недвижимости и крупных вложений. Возможно, не все пойдет так, как вы планировали, но в итоге завершится лучшим образом. Вторая половина дня будет менее стрессовой, чем первая, поэтому у Скорпионов точно будет время, чтобы отдохнуть и успеть доделать предновогодние дела.



Стрельцы

В этот вторник Стрельцам стоит сосредоточиться на собственном комфорте. Вероятно, вы уже не сможете успеть сделать все задуманное в этом году, поэтому стоит отказаться от погони, особенно, если это вгоняет в стресс. Попробуйте остаться дома и начать свои праздники чуть раньше, хотя бы на пару дней. Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, рекомендует Стрельцам трезво оценивать свои силы.



Козерог

Вероятно, в этот вторник у Козерогов будет настроение "ипохондрик". Мировые новости не способствуют спокойствию, однако это не повод искать все болячки у себя, а также паниковать из-за недоделанных дел. Внимательно относитесь к сигналам своего тела, однако не стоит перегибать палку. Вторую половину дня Козерогам лучше всего посвятить семье и домашним хлопотам.



Водолей

У Водолеев сегодня, скорее всего, проснется тяга к творчеству. Возможно, вам захочется рисовать, петь, танцевать – одним словом, творить. Не останавливайте в себе эти порывы, возможно, они позволят Водолеям узнать себя с другой стороны, а в новом году сменить вектор деятельности. Вторая половина дня отлично подойдет для рутины и предпраздничных дел.



Рыбы

Рыбам сегодня нужна поддержка и тепло. Постарайтесь провести этот вторник с людьми, которых вы по-настоящему цените и которыми дорожите. Именно они помогут вам пережить невзгоды, которые, вероятно, свалились на вас в конце года. Также Рыбам стоит быть внимательнее со своим здоровьем и не игнорировать тревожные звоночки. Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, рекомендует отказаться от дел в пользу домашнего уюта.