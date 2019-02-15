Совет на выходные 16-17 февраля 2019 года

В эти выходные нужно быть морально готовыми неприятному удивлению. Сам повод может быть и не столь значимым, однако сработает эффект неожиданности, и первой реакцией наверняка станет расстройство и недовольство.

"Залипнуть в негативных эмоциях будет крайне неконструктивно. Если случившееся является проблемой и требует решения, то стоит поскорее оправиться от шока и действовать. Пребывание в прострации, как впрочем и сотрясание воздуха кулаками и речами, никак не поможет вам разрулить ситуацию. Напротив, вы можете потерять время или натворить дел, которые только усугубят положение", – предупреждает синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Если же от вас не требуется никаких действий и сделать вы ничего не можете, постарайтесь просто принять ситуацию и не портить себе настроение, советует эксперт. Если речь идет о взаимодействии с другими людьми, то не стоит вступать в ссоры, которые, вероятнее всего, трансформируются в скандал. Это не принесет вам ровно ничего хорошего, а только ухудшит ситуацию.