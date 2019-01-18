Совет на выходные 19-20 января 2019 года

Эти выходные – очень удачное время для того, чтобы прояснять какие-то важные для вопросы, затеять разговоры, призванные расставить точки над i, узнавать какую-то недостающую информацию.



"Все эти процессы будут проходить легче, чем обычно. Однако легкость будет заключаться не в том, что полученная информация вас непременно порадует (хотя это также не исключено). Просто получить ее будет легче обычного. Соответственно, ближайшие дни отлично подходят для того, чтобы задать кому-то вопросы, на которые раньше вам избегали давать ответ, или попытаться другим образом выяснить информацию, которая ранее от вас ускользала", – пояснила "Дни.ру" синхролог-консультант Наталья Ковалева.

В то же время важно учитывать, что если вы задаете вопрос, то вы должны быть готовы услышать ответ и хотя бы приблизительно понимать, что вы будете делать с теми фактами, которые внезапно окажутся отличными от ваших ожиданий, предупреждает эксперт. "Полезно будет также помнить, что если речь идет о некой чувствительной для вас теме, то самое неудачное, что вы можете сделать с полученной информацией – это обидеться. Как минимум, такое поведение будет не конструктивным, и точно никак не улучшит ситуацию. Особенно важно будет не забывать это тем, кто в целом склонен к обидам", – добавила она.

Также эти выходные благоприятны для того, чтобы, наоборот, открывать кому-то некую информацию, которую вы раньше держали в секрете или просто не находили повода ее раскрыть. Также, как и в случае с выяснением чего-то для себя, важно будет контролировать свои эмоции и не обижаться на реакцию вашего собеседника.