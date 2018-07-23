На браке Лазаревой и Шаца поставили крест

История любовных отношений Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой не так проста, как нам ее представляют. Юмористы не могут быть вместе, но и разбежаться навсегда у них уже не получится.



"Чтобы вот так разъехаться и два года жить порознь, отношения должны быть уже на определенной стадии. Так не бывает, чтобы люди отдалились друг от друга на тысячи километров, прожив до этого 20 лет в браке. Даже если они видятся раз в несколько месяцев для поддержания теплых личных семейных отношений, этого недостаточно", – сказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Для гадалки очевидно, что в паре выбрана определенная модель поведения – "на публику", поэтому кажется, что у них все в порядке. Но это не совсем так. "У Татьяны есть обида на Россию, переезд в Испанию и уединение связаны и с этой ситуацией в том числе. Но в более глобальном смысле – у Татьяны личный экзистенциальный кризис. Она говорит, что и там работы нет, и тут работы нет, поэтому уж лучше быть в Испании. Тем более, что дочь артистки учится за границей. Но на самом деле отсутствие работы и более комфортные условия – это не основная причина переезда", – уверена Абравитова.

Корреспондент Dni.Ru спросил у медиума, почему даже супруг не удержал Татьяну на родине? "Потому что в их отношениях есть и определенные разногласия, и общая усталость друг от друга, – ответила она. – Татьяне сейчас необходима смена картинки. Вместе с Михаилом они уже, скорее всего, не будут. При этом Михаила и Татьяну связывают долгие годы брака, поэтому они испытывают крепкую родственную связь, поэтому и просто разбежаться навсегда они уже тоже не в состоянии".