Лазареву и Шаца поздравляют с рождением сына

Татьяна Лазарева и Михаил Шац 20 лет в браке. А еще телеведущих поздравляют с рождением сына.

На своей официальной странице в социальной сети Instagram Татьяна Лазарева опубликовала коллаж, где запечатлены она и ее супруг, популярный телеведущий Михаил Шац. Семейное фото Татьяна выложила по случаю – 17 июля пара отметила годовщину свадьбы.

"Сегодня двадцать лет со дня нашего @mikhailshats бракосочетания. Живем! спасибомужузапобеду Романтический Будапешт и всякие вкусняшки", – сообщила телеведущая. "У сына, кстати, сегодня день рождения!" – добавила она.

Степану, который не является биологическим сыном Михаила, исполнилось 23 года. В интервью Лазарева говорила, что отец мальчика "испарился" чуть ли не сразу после зачатия, и воспитывал его Шац. От Михаила у Татьяны две дочери – София и Антонина.

Поклонники рассыпались в поздравлениях. "Вы прекрасны! С днем рождения Вашей семьи! И сына, конечно!!!💗", "Поздравляю с годовщиной свадьбы уважаемые Татьяна Юрьевна и Михаил Григорьевич!!! И с днем рождения малыша)))))", "Поздравляю Вас! Вы очень классные! Люблю вас! :)😘👍", "Счастья во всех его видах! Чтоб никто не ушел обиженным)", "Поздравляю вас и вашего сына", "Поздравляю с юбилеем и Днем Рождения сына! Берегите друг друга (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали фанаты.

Публикация от Татьяна Лазарева�� (@lazareva_tatka) 17 Июл 2018 в 7:17 PDT

Недавно Лазарева призналась, что второй год живет отдельно от мужа. Вместе с дочкой Тосей телеведущая переехала в Испанию и поселилась в Марбелье. Супруги приняли решение: когда у Татьяны будет работа в Москве, а у Михаила – нет, поменяются местами. А пока они разъехались.

"Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности", – констатировала Лазарева. Однако муж остается для нее самым близким человеком, и она для него тоже.