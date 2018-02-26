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Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 февраля по 4 марта 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Идет самая плодотворная часть лунного месяца, когда, казалось бы, ткни сухую веточку в землю, и она зацветет. И не смотрите, что на улице конец февраля. На второй четверти Луны можно закладывать долгоиграющие проекты. Уже в пятницу – полнолуние, которое не годится ни для каких начинаний. Так что есть смысл поторопиться, и вскочить на подножку уходящего поезда.
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Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.  

ОВЕН

Несмотря на вполне удачные для всех космические ритмы, в понедельник вам лучше заниматься домашними делами и не делать далеко идущих планов. Зато вторник и среда будут наполнены любовью и творчеством, если, конечно, вам это нужно. В конце недели придется заниматься рутинными делами. Выходные проведите со своей второй половиной.

ТЕЛЕЦ

Самое начало недели обещает быть активным, правда, эта активность будет связана скорее не с физической работой, а с движением, в том числе на транспорте. Вторник и среда обещают стать более спокойными, обращенными в большей степени на дом и семью. Ближе к выходным обязательно придет праздничное настроение.

БЛИЗНЕЦЫ

Удачное начало недели – в первый же день вы можете сорвать джекпот в виде премиальных на работе или возврата старого долга. Середина недели принесет много новостей, не всегда приятных и полезных. В четверг и пятницу ваша активность войдет в спокойное русло. Выходные должны выдаться на славу – время романтики и веселья.

РАК

Вся неделя пройдет при вашем безусловном превосходстве и доминировании. С первого же ее дня вы сможете занять лидирующие позиции на работе. Уже к среде это может вылиться в материальное поощрение. Вторая половина недели будет насыщена звонками и сообщениями. Выходные проведите дома.

ЛЕВ

Первый день недели может оказаться обманчивым – все будет валиться из рук, может быть, даже, вы будете чувствовать себя не лучшим образом. Все изменится во вторник – неизвестно откуда появятся силы, и вы сможете справиться с любой проблемой. Положительные эмоции не оставят вас вплоть до выходных, которые не стоит проводить в одиночестве.

ДЕВА

Эта неделя будет делиться у вас ровно на две половины – первая пройдет ни шатко ни валко, зато на второй, начиная с четверга, вы сможете развернуться во всю ширь и показать свою незаменимость. Поэтому как распределить свое время, кажется, ясно. В выходные не стоит праздно сидеть без дела – отдых тоже может быть активным.

ВЕСЫ

С первого же рабочего дня вы выходите в лидеры на своем рабочем месте, а сможете ли удержать пальму первенства, зависит только от вас и от вашей группы поддержки в лице товарищей. Вторая половина недели будет не такой эффективной – делайте выводы. Выходные останутся целиком за вами, не время для отдыха.

СКОРПИОН

На этой неделе типичные представители знака Скорпион в числе самых явных фаворитов, если, конечно вы не ленивы и стремитесь хоть чего-нибудь добиться. В понедельник успех будет в информации и обучении, а со вторника ждет удача и в практической деятельности. Если к концу недели вы устанете, друзья обязательно придут на помощь.

СТРЕЛЕЦ

Постарайтесь не делать резких движений в самом начале наступившей недели – несколько повышен риск получить бытовую или производственную травму. Уже со вторника можно оставить сомнения и осторожность в стороне – перед вами открыты все пути и дороги. Выходные дни посвятите своим друзьям – оставаться в одиночестве не годится.

КОЗЕРОГ

Вся первая половина наступившей недели не обещает вам большого взлета – можно провести ее скромно, не занимаясь никакими рискованными мероприятиями. Начиная с четверга удача поворачивается к вам – можно допустить в своей деятельности немного авантюризма. Если в выходные вам предложат поработать, соглашайтесь.

ВОДОЛЕЙ

Увы, эта неделя не обещает вам удачи и великих побед. Ее первую половину придется поработать на других, не дожидаясь почестей и наград. Во второй половине появляется опасность травматизма – будьте внимательны и осторожны. Только выходные останутся целиком и полностью за вами – хороший момент для духовного и физического роста.

РЫБЫ

В первый день этой недели вы сможете справиться с любой проблемой, и еще останется энергии на романтические приключения. Уже во вторник все меняется – вас могут окунуть с головой в рутинную работу. В выходные лучше отказаться от любой активности и экстрима.
26 февраля 2018, 07:49

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