Кто будет управлять Францией вместо Макрона

Эммануэль Жан-Мишель Фредерик Макрон по гороскопу Стрелец и Огненная Змея, которая, кстати, прирожденный лидер. Эти люди обладают хорошими ораторскими способностями. И вот он 25-й президент Франции, самый молодой за всю историю. Но, возможно, страной будет управлять вовсе не Макрон.

Как рассказал Dni.Ru гипнолог Геннадий Гончаров, люди, рожденные под знаком Огненной Змеи, артистичны, честолюбивы и уверены в себе. Выходец из обеспеченной семьи врачей из региона Пикардия, Эммануэль Макрон получил образование в самых престижных учебных заведениях страны: парижском Лицее Генриха IV и Национальной школе администрации, настоящей кузнице политической элиты. Молодой выпускник ассистировал французскому философу Полю Рикеру в издании его труда "Память, история, забвение" (2000 год). Как истинный Стрелец и творческая натура Макрон серьезно занимался музыкой: он прекрасно играет на пианино.

Однако самое главное в жизни Огненной Змеи – деньги и власть. Макрон – бывший инвестиционный банкир, министр экономики, промышленности, лидер политической партии. В помощь ему – обостренное шестое чувство. А если добавить к этому долгие тренировки настойчивости и терпимости под взором мудрого наставника, то Огненная Змея просто обречена на успех и богатство. Мудрый наставник есть – это жена, которая учила Макрона премудростям еще в школе, потом активно участвовала в предвыборной кампании, а теперь, судя по всему, будет влиять на его политику.

Однако французы вряд ли могут спать спокойно: относительно мигрантов их президент поддерживает позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель. И остается еще очень много вопросов, касающихся Макрона, вроде замятой перед его избранием истории с наркотиками, несостоятельности в силу молодости, отсутствия политического опыта... Не окажется ли он марионеткой в чьих-то руках, пока не известно. Ясно только одно: Францию ждут веселые времена.