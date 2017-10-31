После развода с тренером Лолита дважды выйдет замуж

Несмотря на приличный стаж в российском шоу-бизнесе певица Лолита Милявская продолжает не просто оставаться на плаву, но и держаться на вершине популярности, а также удивлять своих поклонников. О том, что движет исполнительницей и что ждет ее в будущем, специально для Dni.Ru рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

"Это, конечно, настоящая звезда, абсолютно не притянутая за уши. Она с невероятным потенциалом и энергетическим зарядом, практически вылетающим как из пушки", – подчеркнула таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

"Мы поднимаем голову, видим летящий снаряд и думаем, чем же он выстрелит – новыми хитами или новыми интересными яркими выходками. Жизненного потенциала у нее еще лет на сто, причем как творческого, хулиганского, политического, так и женского. Мы ждем от нее грандиозных проектов", – добавила она.

Лолита до самой старости будет покорять все новые вершины. "Она полностью на своем месте. В своей нише эпатажа. Любая ее выходка прекрасно воспринимается людьми, все что она делает, идет не со зла, это просто продолжение ее я", – уверена Абравитова.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Окт 27 2017 в 5:02 PDT

"Деньги всегда у нее будут. Криз никогда ее не коснется. Что касается личной жизни – впереди у нее еще два замужества. Не сколько ярких, сколько взрывных. Она сама этого не ожидает. Это будет как некая фантазийная сказка, со своими поворотами и разворотами. Ларчики, которые перед ней бесконечно открываются, и плохое отскакивает", – рассказала таролог.

"Она своего рода революционерка с хулиганскими по-доброму наклонностями. Она такая, какая она есть. Многие высасывают из пальца истории, придумывают вместе со своими пиарщиками. А вот у нее все с точности до наоборот. Она сама даже не знает, что она выкинет и придумывать пиар-поводы ей вовсе незачем. Так будет всегда", – заметила ясновидящая.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Сен 12 2017 в 1:21 PDT

"Когда-то мы будем наблюдать 80-летие Лолиты. И также будем восхищаться. Все ее союзы абсолютно искренние. Она просто так замуж не выходит. И впереди ее ждет еще настоящая любовь. А мы все будем наблюдать и восторгаться происходящим", – заключила Абравитова.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Авг 4 2017 в 2:01 PDT

Отметим, с 2011 года Лолита Милявская состоит в браке со спортсменом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, который младше супруги на 11 лет. Он стал пятым мужем певицы.