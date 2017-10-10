Лолита рассказала о сокровенном

Популярная певица рассказала об отношениях с супругом Дмитрием Ивановым. В частности, она поделилась воспоминаниями о первой брачной ночи с возлюбленным.

Избранник артистки является уже пятым по счету ее супругом. Лолита и спортсмен (седьмая ракетка России и тренер по игре в сквош – прим. ред.) Иванов стали мужем и женой в 2011 году. К слову, Дмитрий на 11 лет моложе Милявской.

Знаменитость призналась, что, как многие российские женщины, относит себя к недолюбленным. Однако лишь нынешний муж подарил ей то, чего достойна любая представительница прекрасного пола. "Только с Димой я поняла, что такое настоящее чувство, что такое любовь… Сейчас, с Димой, я чувствую себя счастливой", – говорит звезда.

При этом Лолита призналась, что у них с Дмитрием не было первой брачной ночи. "На свадьбах все так хорошо гуляют, что главное – дойти до кровати. У меня было несколько браков. И насколько я помню, первой брачной ночи не было никогда (смеется). Все происходило до того", – делится артистка.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Сен 24 2017 в 8:28 PDT

По словам Милявской, она сторонница того, чтобы возлюбленные узнали друг друга в постели до свадьбы. "А вдруг тебе в первую брачную ночь не понравится... И пожить надо вместе до того. А то потом выяснится, что твоя вторая половина даже яичницу приготовить не может. А это для многих важнее первой брачной ночи", – цитирует певицу сайт "Московский комсомолец".