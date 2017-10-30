На певицу Лолиту напал мужчина с красными носками

Бывший детдомовец. а ныне создатель профильного благотворительного социального проекта Максим Данилов напал с оскорблениями на певицу Лолиту Милявскую. Мужчина записал короткое видео, в котором раскритиковал певицу, назвав ее старой толстой свиньей.

Учредитель благотворительного социального проекта "Жизнь.ДД" (Жизнь после детского дома), сам бывший детдомовец Максим Данилов опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте" видеоролик, в котором обругал певицу Лолиту Милявскую.

В 24-секундном ролике мужчина потребовал, чтобы певица перестала выступать и занялась "добрыми делами". "Лолита, ты занимаешься черным пиаром. Ты позоришь не только себя, но и весь шоу-бизнес. Ты в своем возрасте выступаешь перед публикой в трусах. Ты старая толстая свинья! Я могу тебе дать только один совет: успокойся, хватит себя позорить. Выходи на пенсию, занимайся добрыми делами. С уважением, Максим Данилов", – записал видео такого содержания мужчина, позируя на фоне растений в горшках и паре красных носков, повешенных на полку.

Собственно, многочисленные подписчики пришли к выводу, что именно из-за носков Данилов создал такое оскорбительное видео в адрес Лолиты Милявской, которая ранее записала ролик в поддержку самого Максима. "Видимо от носков висящих, дурман в голову ударил😂😂. Надеюсь антидот с другой стороны висел)), в виде трусов", "Ты Максимка, сначала потники с полки убери, потом лечи других, деятель нашелся тут!!!", "Кто бы говорил о черном пиаре, но только не Данилов. Сам то по-черному пропиарился за счет Лолиты", "Вот такие у нас теперь "мужчины". Мужчинки. Недомужики. Дело даже не в том, что унижена известная певица, унижена женщина. По какому праву – непонятно", – высказались в комментариях пользователи Сети.

Действительно, пока неизвестно, почему вдруг Максим Данилов накинулся на Лолиту с оскорблениями. Отметим, что 22 января 2017 года в официальной группе "ДД" появилась публикация с видео Лолиты Милявской. В ролике певица высказывала слова поддержки и выражала уважение в адрес Максима Данилова и того дела, которым он занимается, призывала чиновников обратить внимание на эту инициативу.