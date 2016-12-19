Астрологический прогноз с 19 по 25 декабря 2016 года

На следующей неделе начнется новый лунный месяц, который прямиком перенесет нас в 2017 год. Но на этой неделе, а именно во вторник вечером, наступает последняя заключительная фаза Луны.

По словам астролога Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаила Чистякова, это время не подходит ни для каких начинаний, можно только заканчивать дела, за которые вы взялись ранее.

ОВЕН

Наступившая неделя вряд ли принесет типичным Овнам много пользы и радости. Ничего страшного, просто работать придется за троих, а заработную плату получать за одного. Во второй половине недели ваша помощь потребуется коллегам. На выходных днях откажитесь от любого экстрима, сейчас он небезопасен.

ТЕЛЕЦ

Неделя начинается для вас весело – старайтесь подойти к вопросу неординарно, тогда сможете справиться с любой проблемой. Если вы представитель творческой профессии, то первая половина недели пройдет для вас на ура, чего нельзя сказать о второй – придется просто монотонно работать. Выходные посвятите своей второй половинке.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало недели вряд ли порадует высокими результатами на рабочем месте – лучше будут удаваться дела домашние и семейные. Во второй половине недели вы почувствуете прилив сил – на это время лучше и запланировать важные дела. На выходных днях не стоит расслабляться и предаваться праздности – лучше ответственно заняться своим здоровьем.

РАК

Начало недели, скорее всего, выдастся суматошным – все вокруг начнут проявлять неслыханную активность. С середины недели от вас отстанут, поэтому на первое место выйдут вопросы семьи и дома. С успехом справившись с ними, оба выходных дня вы сможете посвятить праздничным мероприятиям.

ЛЕВ

Эта неделя должна пройти для вас вполне благоприятно. Уже в первые ее дни можно рассчитывать на какой-то бонус – возможно, начальство выплатит зарплату или товарищ вернет долг. Вторая половина недели пройдет в разъездах. Ожидается много звонков и сообщений. Отдохнуть в домашней тишине и уюте можно будет лишь на выходных.

ДЕВА

На этой неделе вы бесспорный лидер во всех начинаниях, поэтому не стоит прятаться за чужими спинами, смело выступайте с любой инициативой. Возможно, это обернется материальной прибылью уже во вторую половину рабочей недели. На выходных не сидите в четырех стенах в одиночестве – это отличные дни дял поездок и встреч.

ВЕСЫ

В первые рабочие дни наступившей недели не стоит строить из себя супергероя и лезть в передовики – лучше посидеть на скамейке запасных и сэкономить силы для будущих свершений. Зато четверг и пятница пройдут для вас как нельзя лучше – планируйте дела на эти дни. Оба выходных дня также пройдут довольно активно.

СКОРПИОН

Начало этой недели годится для коллективной работы. Можно не только пользоваться помощью друзей в рабочую смену, но и плодотворно проводить с ними время после работы. Зато во вторую половину недели лучше ни с кем не встречаться и после работы сразу идти домой отдыхать. Выходные дни полностью посвятите себе.

СТРЕЛЕЦ

Наступившая неделя пройдет для типичных Стрельцов даже очень удачно. С первого же рабочего дня вы завоюете вымпел передовика и не расстанетесь с ним вплоть до выходных. Даже если с середины недели сил поубавится, коллеги придут к вам на помощь. А для спокойного отдыха прекрасно подходят оба выходных дня.

КОЗЕРОГ

Для кого наступившая неделя будет, безусловно, удачной, так это для представителей вашего знака. Причем в начале недели лучше будут удаваться дела интеллектуальные, а во вторую половину недели на ура пойдут практические решения. Выходные благоприятны для встреч с друзьями.

ВОДОЛЕЙ

Первые дни наступившей рабочей недели вряд ли принесут вам много радости. Сейчас стоит сдерживать свои порывы – повышается опасность получить бытовую или производственную травму. С середины недели все меняется – фортуна поворачивается к вам лицом. Возможно на выходных придется поработать, но это будет только на пользу.

РЫБЫ

Посвятите первые дни недели коллективной работе. Сейчас нельзя стоять в стороне от решения проблем ваших партнеров, почувствуйте себя членом команды. Во второй половине недели стоит быть осторожнее – зимнее время опасно гололедом. На выходных будет хорошо посетить храм, музей или театр – это время идеально для духовного развития.