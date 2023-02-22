Названа причина сердечно-сосудистых заболеваний

Энергопрактик Ольга Шедар рассказала о причинах проблем с сердцем и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист сообщила, что за сердечный центр отвечает чакра Анахата.
"Чакра Анахата является центром груди, сердечным центром. Если она работает неправильно, появляются болезни сердечно-сосудистой системы, астма, проблемы с легкими, бронхиты и гипертония", — цитирует эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня". Шедар отметила, что нарушение работы чакры может повлиять на психологическое состояние человека.