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Названа причина сердечно-сосудистых заболеваний

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Энергопрактик Ольга Шедар рассказала о причинах проблем с сердцем и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист сообщила, что за сердечный центр отвечает чакра Анахата.

"Чакра Анахата является центром груди, сердечным центром. Если она работает неправильно, появляются болезни сердечно-сосудистой системы, астма, проблемы с легкими, бронхиты и гипертония", — цитирует эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня". Шедар отметила, что нарушение работы чакры может повлиять на психологическое состояние человека.

22 февраля 2023, 22:00
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Встречаем весну витаминным зарядом

Во многих регионах России нынешняя зима выдалась снежной и холодной, а солнце не балует нас своим появлением. Богатых витаминами фруктов и овощей в рационе становится меньше, а накопленный за зиму недостаток макро– и микроэлементов традиционно острее всего проявляет себя именно в весенний период. А значит, нужно срочно поддержать организм после долгой зимы, вывести его из "спячки" и зарядить положительной жизненной энергией. Помочь в этом может регулярный прием витаминно-минеральных комплексов.

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