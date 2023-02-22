Названа причина сердечно-сосудистых заболеваний

Встречаем весну витаминным зарядом

Во многих регионах России нынешняя зима выдалась снежной и холодной, а солнце не балует нас своим появлением. Богатых витаминами фруктов и овощей в рационе становится меньше, а накопленный за зиму недостаток макро– и микроэлементов традиционно острее всего проявляет себя именно в весенний период. А значит, нужно срочно поддержать организм после долгой зимы, вывести его из "спячки" и зарядить положительной жизненной энергией. Помочь в этом может регулярный прием витаминно-минеральных комплексов.