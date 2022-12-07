"Здорового человека начинает крючить": священник рассказал о бесноватых людях

Святой отец Стахий сообщил интернет-изданию "Подмосковье сегодня" признаки, по которым можно вычислить бесноватого. По словам служителя церкви, иногда за одержимость темными силами принимают банальное нарушение психики.
"Только если абсолютно здорового человека начинает крючить, можно говорить о бесновании", — выразился батюшка. По его словам, различные магические ритуалы по изгнанию дьявола делают верующим только хуже. Священник уверяет: во время обрядовых действий в человека как раз и может подселиться нечисть.