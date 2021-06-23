Названы округа Подмосковья с самым большим приростом зараженных COVID-19

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Московской области стремительно ухудшается. В минувшие сутки в регионе был установлен антирекорд по заболеваемости – 2323 случая.
Среди округов Подмосковье лидером по числу заражённых стал Сергиев-Посад, где выявили 294 новых случая инфицирования. За ним с небольшим отрывом следуют Люберцы с 283 заболевших. Замыкает тройку антилидеров Балашиха: там инфекцию подхватили 215 человек. Помимо них в антирейтинг попали Раменское, Ленинский округ, Домодедово, Пушкино и Королёв, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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