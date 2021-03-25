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Коронавирус

Получившим вакцину от коронавируса жителям Подмосковья дадут значки

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Практически в каждом пункте вакцинации в Московской области получившим укол от ковида пациентам начнут выдавать специальные значки, передает сайт "Подмосковье сегодня". Организаторы надеются, что это станет дополнительной мотивацией для прохождения столь необходимой для победы над эпидемией процедуры.

Отмечается, что подобная практика уже показала свою эффективность в Италии. Там знаки "Я вакцинировал" стали размещать на халатах врачей. Эта идея так понравилась обычным итальянцам, что они также с стали носить условные обозначения.

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Автор: 25 марта 2021, 17:35 Источник: сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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