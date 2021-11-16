Заразившихся Covid-19 вакцинированных россиян лишат QR-кодов: Обнародован новый приказ

Так, исходя из информаци представленной в документе, теперь заразившихся Covid-19 вакцинированных россиян будут лишать QR-кодов. То есть если россиянин сделал прививку, а позднее все-таки оказался инфицирован, то его код официально аннулируется. При этом, вопреки всем слухам, взамен ему обязаны выдать новый, но уже как переболевшему коронаврусной инфекцией.
При этом сроки действия сертификатов пока остаются неизменными: год после прививки и шесть месяцев после болезни. Они все также формируются в личном кабинете на портале государственных услуг. Приблизительный срок "выдачи" – три дня. Также QR-коды можно получить в самих медицинских учреждениях и МФЦ, что облегчает процедуру для пожилых людей и тех, кто по разным причинам испытывают проблемы с передвижением.
Еще одним спорным вопросом долгое время была изоляция после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией. Так, как сообщает URA.RU, теперь вакцинированным лицам официально разрешено не уходить на изоляцию после контакта с инфецированным Covid-19. Граждане, которые не прошли через процедуру вакцинации, обязаны изолироваться на 14 дней.
Теперь сроки доставки биоматериалов для анализа на коронавирусную инфекцию официально определены и составляют не более 24 часов. Напомним, за прошедшие сутки было выявлено 36 818 новых случаев заражения. Число поправившихся граждан оказалось близким к первой цифре – 34 161 человек.