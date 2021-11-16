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Коронавирус
Заразившихся Covid-19 вакцинированных россиян лишат QR-кодов: Обнародован новый приказ

Заразившихся Covid-19 вакцинированных россиян лишат QR-кодов: Обнародован новый приказ

Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило новый приказ. Некоторые "правила" были изменены.
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Так, исходя из информаци представленной в документе, теперь заразившихся Covid-19 вакцинированных россиян будут лишать QR-кодов. То есть если россиянин сделал прививку, а позднее все-таки оказался инфицирован, то его код официально аннулируется. При этом, вопреки всем слухам, взамен ему обязаны выдать новый, но уже как переболевшему коронаврусной инфекцией.

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При этом сроки действия сертификатов пока остаются неизменными: год после прививки и шесть месяцев после болезни. Они все также формируются в личном кабинете на портале государственных услуг. Приблизительный срок "выдачи" – три дня. Также QR-коды можно получить в самих медицинских учреждениях и МФЦ, что облегчает процедуру для пожилых людей и тех, кто по разным причинам испытывают проблемы с передвижением.

Еще одним спорным вопросом долгое время была изоляция после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией. Так, как сообщает URA.RU, теперь вакцинированным лицам официально разрешено не уходить на изоляцию после контакта с инфецированным Covid-19. Граждане, которые не прошли через процедуру вакцинации, обязаны изолироваться на 14 дней.

Теперь сроки доставки биоматериалов для анализа на коронавирусную инфекцию официально определены и составляют не более 24 часов. Напомним, за прошедшие сутки было выявлено 36 818 новых случаев заражения. Число поправившихся граждан оказалось близким к первой цифре – 34 161 человек.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Автор: 16 ноября 2021, 13:22 Источник: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость900185
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Кипучая деятельность, каждый день то новый указ, то новый приказ, молодцы...
Василий
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Вы бреди!!!! Ау!!!! Тогда зачем прививка, если все болеют???? Где голова??? Или вместо нее золотые унитазы......
Гость899629
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Василий
Вы бреди!!!! Ау!!!! Тогда зачем прививка, если все болеют???? Где голова??? Или вместо нее золотые унитазы......
А куды ж ее девать-то? Столько наварили этой жижи. Премии получили, сбагрить надо же.
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