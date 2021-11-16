Pfizer готовится испытать новый препарат от ковида в России

Фармацевтическая компания Pfizer (США) планирует провести в России испытания, которые покажут эффективность нового препарата для профилактики COVID-19. Как сообщает телеканал "360", к испытаниям планируют привлечь 90 жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска и других городов, которые имели тесный контакт с инфицированными ковидом.
Сейчас Pfizer уже закончил вторую фазу клинических исследований новой разработки. Новое лекарство нужно будет принимать перорально. Планируется, что схема лечения составит три таблетки два раза в день. К концу года компания собирается создать более 180 000 доз лекарства.