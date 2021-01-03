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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 января 2021 года

Пока в Москве продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса, в некоторых странах только ждут поступления препарата в клиники. Когда же процесс станет достаточно массовым, считают эксперты, можно будет начать говорить о победе над эпидемией.
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Последние новости о коронавирусе полны оптимизма даже несмотря на то, что статистика новых заражений ковидом по-прежнему слишком высока. Однако люди видят, что у властей наконец появился действительно работающий план по победе над эпидемией. Речь идет о вакцинации, на которую возлагаются большие надежды.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 824 979
  • Умерли – 11 433
  • Выздоровели – 645 923

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 236 787
    • Умерли – 58 510
    • Выздоровели – 2 618 882

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 85 053 208
    • Умерли – 1 845 489
    • Выздоровели – 60 108 237

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    Автор: 3 января 2021, 23:59

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