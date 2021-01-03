Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 января 2021 года

Последние новости о коронавирусе полны оптимизма даже несмотря на то, что статистика новых заражений ковидом по-прежнему слишком высока. Однако люди видят, что у властей наконец появился действительно работающий план по победе над эпидемией. Речь идет о вакцинации, на которую возлагаются большие надежды.
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