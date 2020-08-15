Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 августа 2020 года

Коронавирусом в России за последние сутки заразились 5 065 человек. С начала эпидемии выявлено более 912 тысяч инфицированных, вылечились свыше 722 тысяч, умерли 15 498 пациентов.
Минздрав намерен убедить скептиков в безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Данные о доклинических и клинических испытаниях будут опубликованы в ближайшее время, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире выявлен у 20,95 миллиона человек. Зафиксировано 760 тысяч летальных случаев. В Соединенных Штатах – 5,25 миллиона зараженных.
В мире проявляют высокий интерес к российской вакцине от коронавируса. Первой страной, официально объявивший о закупке "Спутник V", стал Вьетнам.
Коронавирус в Москве
Заболели – 250 991
Умерли – 4 633
Выздоровели – 194 823
Коронавирус в России
Заболели – 912 823
Умерли – 15 498
Выздоровели – 722 964
Коронавирус в мире
Заболели – 20 950 990
Умерли – 760 380
Выздоровели – 11 180 833
Статистика коронавируса в России и мире на 15 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|250 991
|4 633
|194 823
|Россия
|912 823
|15 498
|722 964
|США
|5 250 534
|132 670
|1 916 059
|Весь мир
|20 950 990
|760 380
|11 180 833
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