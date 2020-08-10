Ученые доказали способность кошек переносить коронавирус

Группа американских ученых во главе с Юргеном Рихтом выяснила, могут ли кошки болеть коронавирусом и быть его носителями. Для этого исследователи провели эксперимент.
В один вольер они поместили несколько инфицированных и здоровых кошек. В течение четырех дней все животные в вольере подхватили вирус. Однако у них он вызвал лишь кратковременное повышение температуры, легкие питомцев не пострадали. Звери выздоровели всего за неделю. На основе полученных результатов ученые сделали вывод, что сами кошки практически не болеют коронавирусом, однако вполне могут быть его переносчиками.
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