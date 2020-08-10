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Онищенко встревожил словами об активизации коронавируса

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Бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко опроверг слухи о том, что осенью люди будут тяжелее переносить COVID-19. По словам специалиста, это предположение не имеет научного подтверждения.

Тем не менее, Онищенко предупредил, что с наступлением холодов коронавирус может активизироваться. Кроме того, ситуацию осложнят сезонные респираторные инфекции – простуда и грипп. Из-за них иммунная система может ослабнуть и стать более уязвимой перед КОВИДом, сообщает RT.

Автор: 10 августа 2020, 18:04 Источник: iReactor ✓ Надежный источник

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