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Коронавирус
Бушующая пандемия: в России за сутки коронавирус сразил 6 562 человека

Бушующая пандемия: в России за сутки коронавирус сразил 6 562 человека

Фото:Минобороны РФ/ТАСС
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Официальные данные гласят, что коронавирус в России сразил более шести тысяч человек. Уже несколько дней число инфицированных продолжает медленно расти. За последние сутки новые случаи зафиксированы в 84 регионах.
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По статистике, появившейся на странице оперативного штаба Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса, только у 27,6% заболевших не были выявлены клинические проявления болезни. Несмотря на низкий процент осложненных случаев, количество летальных исходов составило 173.

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Сюжеты Коронавирус в России

Число пациентов, которые успели поправиться, намного больше, чем тех, кто заразился несколько дней назад. За сутки в России полностью выздоровел 8 631 человек.

За последние 24 часа в Москве коронавирус был обнаружен у 621 человека, а в Санкт-Петербурге – у 295. Число зараженных в Ханты-Мансийском АО и Свердловской области превысило 260.

Всего к 8 июля на территории Российской Федерации выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

Россия остается на четвертом месте по числу зараженных коронавирусом в мире. Несколько дней назад на третью позицию вышла Индия. Согласно статистке страны, на ее территории подтверждено 742 тысячи случаев заражения коронавирусом. На первом месте держится США. По нескромным подсчетам местных оперштабов, количество выявленных случаев достигло трех миллионов.

Сотрудники центра доказательной медицины Оксфордского университета полагают, что первое время вирус находился в "спящем" режиме, а в сочетании с природными обстоятельствами активизировался. Возникновение второй волны на территории России до сих пор не подтверждено, но медицинские работники просят граждан быть внимательнее и носить средства индивидуальной защиты.

Автор: 8 июля 2020, 11:45 Источник: Телеграм-канал "Коронавирус.Оперативный штаб" ✓ Надежный источник
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