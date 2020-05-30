Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 мая 2020 года

Симптомы коронавируса специалисты и обыватели со всего мира уже успели выучить едва ли не наизусть. Впрочем, пока с постановкой точного диагноза иногда возникают проблемы даже при наличии специальных тестов.
Тем временем большинство экспертов сходятся во мнении, что справиться с COVID-19 можно будет только после появления вакцины от коронавируса. Кто-то и вовсе уверен, что болезнь с человечеством теперь на всегда, и будет проявляться сезонами как грипп. Как она проявилась сегодня читайте на "Дни.ру".
Коронавирус в Москве
- Заболели – 175 829
- Умерли – 2 330
- Выздоровели – 74 725
Коронавирус в России
- Заболели – 388 039
- Умерли – 4 376
- Выздоровели – 159 408
Коронавирус в мире
- Заболели – 5 970 963
- Умерли – 365 980
- Выздоровели – 2 632 060
Статистка коронавируса на 30 мая 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|175 829
|2 330
|74 725
|Россия
|388 039
|4 376
|159 408
|США
|1 776 785
|103 819
|502 059
|Весь мир
|5 970 963
|365 980
|2 632 060
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Ушел к проститутке
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Мужик из интернета
Хочу знать ваше мнение
Муж дает 300 рублей в день
Мать алкоголичка
Кто должен платить?
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Предложил стать его второй женой