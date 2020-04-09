Переболевшая коронавирусом звезда "Дома-2" принялась спасать жизни других

Участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Киушкина стала донором плазмы, которая пригодится для лечения зараженных COVID-19. Известно, что девушка недавно перенесла коронавирус.

О том, что звезда "Дома-2" Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом, стало известно в марте. В начале прошлого месяца девушка вернулась из Франции и сразу ушла на карантин. Она решила вызвать медиков, чтобы сдать тест на COVID-19. Он показал отрицательный результат. Однако спустя несколько дней состояние Анастасии ухудшилось. Ей пришлось снова вызвать бригаду скорой помощи. Повторный тест на коронавирус был положительным. Киушкину отправили в больницу в Коммунарке, где она проходила лечение.

Недавно стало известно, что благодаря врачам ее организм справился с COVID-19. Теперь она абсолютно здорова. Однако в ее крови медики обнаружили антитела, которые могут помочь вылечиться зараженным коронавирусом людям. Анастасия сдала порядка 650 миллиметров плазмы.

Теперь звезде "Дома-2" понадобится две недели, чтобы восстановиться. Позже она снова сможет приступить к донорству. Как пишет "Газета.ру", Киушкина является седьмым в стране донором плазмы.

Напомним, что именно Анастасия недавно рассказала первые новости о самочувствии народного артиста Льва Лещенко, который также перенес коронавирус.