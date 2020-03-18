У Анастасии Киушкиной подтвердился коронавирус

Накануне светская львица публично призналась в том, что она заражена коронавирусом. Для поклонников модели ее заявление стало настоящим потрясением.
Как оказалось, пару недель назад Анастасия вернулась из Франции. По приезду она добровольно самоизолировалась в целях безопасности. Первое время ее самочувствие было в норме, но потом у Киушкиной внезапно появился насморк и заболело горло. Обеспокоенная девушка тут же вызвала скорую помощь.
Прибывшие медики первым делом взяли у экс-любовницы Гуфа анализ на коронавирус. Первый тест показал отрицательный результат.
Время шло, а Анастасии становилось все хуже. Модель решила снова обратиться за помощью. Приехавшие во второй раз врачи повторили процедуру, и второй тест уже оказался положительным.
После подтверждения у бывшей участницы телестройки COVID-19 ее экстренно госпитализировали. По дороге в больницу Киушкина смогла записать "Сторис", которое опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте.
"Положительно. У меня все", – коротко подписала ролик Анастасия.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Пандемия это ,что?
Лиона-хамелиона
Что вам нравится в мужчинах?
Сколько вам лет?
Здесь есть овны?
Терешкова ,что сказала????
А вы бы могли дружить с бывшим?
Путанила