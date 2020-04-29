Мишустин заявил о точной дате отмены карантина из-за коронавируса

Режим нерабочих дней в России указом Владимира Путина продлен до 11 мая включительно. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о точной дате отмены карантина из-за коронавируса.



С заявлением о продлении карантина Владимир Путин выступил 28 апреля в очередном обращении к гражданам. Премьер-министр рассказал о точной дате, до которой будет продлен карантин в России.

По его словам, назвать конкретный день невозможно. "Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, будут полностью сняты", – заявил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Глава правительства поручил до 25 мая разработать общенациональный план восстановления экономики и занятости. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин, а также Министерство труда и социальной защиты.

Схожей с правительством точки зрения придерживаются в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал делать прогнозов о дате окончания эпидемии коронавируса в России.

Представитель главы государства ответил журналистам, попросившим прокомментировать исследование ученых из Сингапура, которые назвали датой окончания эпидемии коронавируса в России 19 августа. Песков заявил, что делать точные прогнозы сейчас невозможно, а тем, у кого иная точка зрения, посоветовал позвонить в Сингапур.

За последние сутки коронавирус в России был выявлен у 5841 человека, обще число зараженных приблизилось к 100 тысячам. Выздоровели 10 286 пациентов, зафиксировано 972 летальных исхода.