Глава инфоцентра по борьбе с COVID-19 сообщил о заражении

Один из руководителей информационного центра по борьбе с COVID-19 Владимир Табак сообщил, что переболел коронавирусом. О симптомах и лечении он рассказал в социальной сети "Фейсбук".

Мужчина признался, что вел себя безответственно. Он здоровался за руку, обнимал знакомых и смеялся над теми, кто ходил в масках, передает Life.

Табак узнал о своем диагнозе еще до того, как у него появились первые симптомы. Главу инфоцентра доставили в медучреждение в Лапино. "Уже в больнице у меня пропало обоняние, поднялась температура, а на компьютерной томографии за два дня появилась двухсторонняя пневмония", – вспомнил он.

Табак провел в больнице 15 дней. Он принимал противовирусные лекарства от малярии и ВИЧ-инфекции. По его словам, у этих препаратов много побочных эффектов, в частности сильная тошнота и депрессия, сообщает URA.ru.