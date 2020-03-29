Китай объявил о победе над коронавирусом

Глобальная пандемия коронавируса началась с Китая. В этой же стране было впервые объявлено о том, что распространение эпидемии удалось остановить.

Официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн объявил о том, что распространение корнавируса в Китае удалось остановить, передает РИА Новости. 28 марта в стране было зафиксировано менее трех тысяч новых случаев заражения.

Подобная статистика указывает на то, что пик эпидемии коронавируса остался позади. Теперь перед китайскими врачами стоит задача вылечить всех, кого они могут, а также не допустить повторного развития пандемии.

Отметим, согласно официальным данным, с начала вспышки эпидемии коронавируса в Китае заразиться успели порядка 82 тысяч человек. Из них более 75,5 тысячи пациентов выздоровели, еще 3,3 тысячи больных скончались. Остальные продолжают находится под наблюдением специалистам.

Поскольку распространение болезни началось с Китая, то долгое время именно эта страна считалась наиболее пострадавшей. Однако коронавирус в Италии уже успел нанести больше ущерба, хотя пришел в Европу позже. Там число зараженных успело достичь 92,4 тысячи человек. Погибло более десяти тысяч больных.

В США уже 124,4 тысячи человек получили соответствующий диагноз. Умерли 2226 человек.

Тем не менее, пример Китая показывает, что борьба с коронавирусом карантинными мерами имеет заметные результаты. Многие страны уже приняли целый ряд весьма жестких ограничительных мер и ожидают, пока проявится их эффект.