Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Как успели заметить специалисты на основании собранной статистики, коронавирус в России распространяется не так стремительно, как во многих других странах. В связи с этим, и наиболее острую фазу эпидемии в нашей стране стоит ждать позже, чем во многих других государствах.
"Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше", – цитирует НСН вирусолога Анатолия Альштейна. Впрочем, напомнил он, коронавирус в Италии также не вызывал серьезных опасений у общественности еще каких-то три-четыре недели назад. Сейчас, если верить сообщениям местных СМИ, речь там идет о катастрофе национального масштаба.
Коронавирус в России в заметных масштабах появился позже, чем в Италии, Испании и других серьезно пострадавших от эпидемии странах. Благодаря этому ограничительные меры, принятые властями, имеют все шансы помочь приостановить темпы распространения болезни.
"Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся", – уверен Анатолий Альтштейн. Он отметил, что изоляция людей друг от друга неприятна с психологической точки зрения, однако с точки зрения борьбы с эпидемией это является действенной мерой.
Напомним, коронавирус в России совсем недавно приобрел заметные масштабы, однако уже сейчас специалисты констатируют серьезные темпы прироста заразившихся. Статистика показывает, что во всей стране уже зарегистрированы 1271 пациент с подобным диагнозом. На Москву приходится 817 случаев.
Популярные темы форума
Обращение президента к народу
Длинные волосы в 50
Как коронавирус на вас повлиял?
Ушел от меня из-за ребенка
У Петросяна родился ребенок
О народовластии.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка