Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн дал свой прогноз о том, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России. Он отметил, что а нашей стране болезнь распространяется не так быстро.



Как успели заметить специалисты на основании собранной статистики, коронавирус в России распространяется не так стремительно, как во многих других странах. В связи с этим, и наиболее острую фазу эпидемии в нашей стране стоит ждать позже, чем во многих других государствах.

"Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше", – цитирует НСН вирусолога Анатолия Альштейна. Впрочем, напомнил он, коронавирус в Италии также не вызывал серьезных опасений у общественности еще каких-то три-четыре недели назад. Сейчас, если верить сообщениям местных СМИ, речь там идет о катастрофе национального масштаба.

Коронавирус в России в заметных масштабах появился позже, чем в Италии, Испании и других серьезно пострадавших от эпидемии странах. Благодаря этому ограничительные меры, принятые властями, имеют все шансы помочь приостановить темпы распространения болезни.

"Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся", – уверен Анатолий Альтштейн. Он отметил, что изоляция людей друг от друга неприятна с психологической точки зрения, однако с точки зрения борьбы с эпидемией это является действенной мерой.

Напомним, коронавирус в России совсем недавно приобрел заметные масштабы, однако уже сейчас специалисты констатируют серьезные темпы прироста заразившихся. Статистика показывает, что во всей стране уже зарегистрированы 1271 пациент с подобным диагнозом. На Москву приходится 817 случаев.