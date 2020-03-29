Коронавирус в Москве перешел в новую стадию: официальное заявление

Какое-то время в России регистрировались лишь единичные случаи заражения коронавирусом, поэтому угроза глобальной пандемии для многих не выглядело чем-то серьезным. Москва также не выбивалась из этого тренда.
Однако прошло совсем немного времени, и картина поменялась радикально. Коронавирус в Москве уже заставил воспринимать себя всерьез. Власти предпринимают самые решительные шаги, чтобы противодействовать стремительному распространению эпидемии.
"Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию", – цитирует РИА Новости Сергея Собянина. Мэр российской столицы указал, что по всему городу оказалось уже больше тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом.
Столичный градоначальник напомнил о печальных примеров итальянских и испанских городов, а также Нью-Йорка, где каждый день умирают десятки и сотни человек. "Не застрахован никто", – подчеркнул Сергей Собянин.
Также он поблагодарил москвичей за то, что большинство из них прислушались к просьбам оставаться дома. С помощью такой меры, неоднократно отмечали специалисты, можно добиться реального снижения темпов распространения коронавируса в Москве.
Напомним, согласно последним данным статистики, коронавирусом во всем мире успели заразиться свыше 671 тысячи человек. В Москве этот показатель превысил тысячу, хотя еще день назад этот показатель остановился на отметке в 870 заразившихся.
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