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Хантавирус: человечество атаковала новая зараза

Фото: Hao Yuan/Xinhua/www.globallookpress.com
Пока мир отчаянно борется с коронавирусом COVID-19, в Китае очередная напасть. В КНР впервые зафиксировали смерть от новой заразы. 

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Житель провинции Юньнань скончался от хантавируса. Об этом сообщает влиятельное китайское издание The Global Times. Уточняется, что мужчина умер во время поездки на автобусе. Медики обследовали его попутчиков.

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Журналисты отмечают, что это первая смерть от хантавируса. Его разносчиками являются грызуны и летучие мыши. Ученые считают, что от человека к человеку заболевание передаваться не может, в то же время несколько подобных случаев было выявлено в Южной Америке.

Хантавирусы известны ученым со второй половины XX века. Первой его вспышкой принято считать корейскую геморрагическую лихорадку во время войны 1950-1953 годов. Заразились боле трех тысяч солдат войск ООН. У заболевших отмечалось нарушение функций почек и внутреннее кровотечение.

Между тем шествие по миру продолжает коронавирус COVID-19. Число заболевших стремительно приближается к психологической отметке 500 тысяч. В Италии заразились 69 тысяч человек, в США – 55 тысяч. Коронавирус диагностировали даже на отделенном острове Пасхи.

В России 24 марта число зараженных выросло на 57 и составило 495. Пальму первенства удерживает Москва: за последние сутки в столице выявлено 28 случаев заболевания коронавирусом, остальные пришлись на 13 регионов.

Московские власти рекомендовали оставаться дома людям старшего возраста, наиболее уязвимым перед коронавирусом. А тем, у кого заболевание протекает в легкой форме, разрешили лечиться на дому. Таким пациентам рекомендовали принимать "Ритонавир" и "Лопинавир" и обильное питье.

Напомним, что накануне президент Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, куда привозят больных коронавирусом COVID-19. Глава государства ознакомился с условиями содержания пациентов и пообщался с персоналом клиники.

Автор: 25 марта 2020, 10:58

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